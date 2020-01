Calciomercato | Annuncio a Tiki Taka: “Andrà all’Inter a costo zero”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’annuncio in diretta tv riguardo l’arrivo in nerazzurro di Dries Mertens

Arrivano nuove conferme sull’approdo in nerazzurro di Dries Mertens nella prossima estate, quindi a costo zero. Ieri sera, nel corso della trasmissione ‘Tiki Taka’, l’ex telecronista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha dichiarato che “da quel che so io, l’attaccante belga si trasferirà all’Inter a partire del prossimo mese di giugno”. Raffaele Auriemma, altro ospite della trasmissione ‘Mediaset’ condotta da Pierluigi Pardo e giornalista notoriamente vicino alle vicende di casa Napoli, ha avvalorato quanto detto in precedenza da Pellegatti: “Non si sta sbagliando perché recentemente Mertens ha rifiutato il West Ham, anche la moglie era pronta ad andare a Londra. Lui vuole restare a giugno ufficialmente per battere il record di Hamisk, però so che ha parlato con l’Inter, non lui ma il suo entourage”. Conte e Marotta vogliono il classe ’87, in scadenza col Napoli, come vice Lautaro.

