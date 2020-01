Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul trasferimento di Matteo Politano alla Roma attraverso uno scambio alla pari. Ecco tutti i dettagli

Matteo Politano è vicino a lasciare l’Inter dopo un anno e mezzo, con gli ultimi sei mesi vissuti ai margini della squadra allenata da Conte. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, infatti, l’esterno è vicino al trasferimento alla Roma dove è di fatto cresciuto prima delle varie esperienze in prestito e del passaggio a titolo definitivo al Sassuolo. Il club giallorosso lo ha scelto per rimpiazzare Nicolò Zaniolo, operato nella giornata di ieri al ginocchio destro e che ha di fatto concluso anzitempo la stagione.

Calciomercato Inter, Politano alla Roma con uno scambio: le ultime

Politano verso la Roma attraverso uno scambio alla pari. A Milano è in arrivo Leonardo Spinazzola, che solo la scorsa estate aveva traslocato dalla Juventus ai capitolini in cambio di Luca Pellegrini. L’operazione permetterebbe ad entrambi i club anche di realizzare una plusvalenza dato che vengono valutati tutte e due 25 milioni di euro. Stando a ‘Calciomercato.it’ è già arrivato il benestare dei rispettivi allenatori, Paulo Fonseca ed Antonio Conte, che voleva a tutti i costi un rinforzo sulla corsia mancina considerati i cronici problemi fisici di Asamoah che hanno costretto fin qui Biraghi agli straordinari. L’arrivo di Spinazzola può bloccare quello dell’inglese Young del Manchester United, o forse no. Vedremo quali sviluppi in tal senso ci saranno nelle prossime ore.

