Calciomercato Inter, è scontro con Conte | Giocatore in vendita!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla possibile partenza di un centrocampista a causa dei suoi rapporti tesi con mister Conte

Screzi e rottura con Antonio Conte. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ un giocatore importante della rosa nerazzurra ha praticamente ‘rotto’ con il tecnico salentino a causa di diverse quanto accese divergenze nonché qualche comportamento sbagliato e così la dirigenza si è attivata per cercargli una nuova sistemazione già entro la fine di questa sessione di calciomercato invernale. Si tratta nello specifico di un centrocampista che fin qui ha giocato spesso, in tutto 17 partite per complessivi 1.136 minuti. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, rottura con Conte: partenza immediata!

Il giocatore in questione è Matias Vecino. Non a caso di recente l’uruguagio è tornato alla ribalta nei rumors di calciomercato con l’accostamento prima al Tottenham – nell’ambito dell’affare Eriksen – e poi al Milano in una ipotesi di scambio con Kessie. Pagato due anni e mezzo fa circa 24 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola che aveva nel suo contratto con la Fiorentina, ora il classe ’91 può avere una valutazione tra i 18 e i 20 milioni.

Calciomercato Inter, Vecino per Alonso: ipotesi per giugno

Solo in panchina sabato sera contro l’Atalanta a causa di un problema muscolare, Vecino sembra avere molti estimatori proprio in Premier League. Non impossibile, dunque, un suo possibile approdo al Chelsea – ma a giugno – come contropartita per Marcos Alonso.

