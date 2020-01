Calciomercato Inter | Accordo con la Roma per lo scambio

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sullo scambio ormai in dirittura d’arrivo con la Roma che vede protagonisti Politano e Spinazzola

E’ in dirittura d’arrivo lo scambio tra Inter e Roma che prevede lo sbarco di Politano nella Capitale e quello di Spinazzola alla corte di Antonio Conte. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Calciomercato.it’, è stata raggiunta l’intesa tra le due società per una operazione a titolo definitivo. Resta solo da capire la formula migliore in ottica bilancio, se quella del prestito con diritto/obbligo di riscatto oppure direttamente quella a titolo definitivo. Già nella giornata di domani potrebbero avvenire le visite mediche di entrambi.

