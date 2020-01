Calciomercato Inter | Arriva anche Young: le cifre dell’affare

Inter, dopo lo scambio tra Spinazzola e Politano ecco il primo acquisto del mercato invernale. Dal Manchester United arriva il terzino Ashley Young per 1,5 milioni di euro più bonus

INTER YOUNG AGGIORNAMENTO/ Dopo lo scambio Spinazzola-Politano, primo acquisto da parte della società nerazzurra in questo inizio di mercato invernale. Il terzino del Manchester United Ashley Young, è atteso a Milano nella giornata di domani e al club inglese andranno 1,5 milioni di euro più bonus per il cartellino. L’arrivo di un altro giocatore di fascia, rende ormai molto probabile la partenza in prestito di Valentino Lazaro, calciatore che, nonostante le ottime partite disputate nelle Nazionale austriaca, a Milano non ha convinto pienamente. Per quanto riguarda il calciatore inglese, era arrivato al Manchester United nel 2011 e negli anni in Premier League ha raggiunto 261 presenze e 19 reti, oltre che aver avuto l’onore di indossare anche la fascia di capitano. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Per lui, classe 1985, inizia una probabile ultima avventura con i colori del cielo e della notte. Il tecnico Antonio Conte spera che il calciatore inglese possa mettere la sua esperienza, anche internazionale, a disposizione della squadra non solo in campionato ma in vista dell’Europa League. Come ha spiegato Sky Sport