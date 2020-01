Calciomercato Inter | Nuovo assalto a Lautaro: soldi e contropartita

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro e il nuovo tentativo del Real Madrid per mettere le mani sul cartellino dell’attaccante nerazzurro

Altro che Barcellona, è il Real Madrid a muoversi ancora per Lautaro Martinez. I ‘Blanços’ ci hanno già provato in maniera concreta a novembre, mettendo sul piatto circa 30-40 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic flop dello scorso calciomercato estivo. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Don Balon’, il presidente Florentino Perez è intenzionato a tornare presto all’assalto propopendo un altro giocatore ai margini della squadra allenata da Zinedine Zidane. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Scontro con la Roma per Spinazzola

Calciomercato Inter, Real su Lautaro: ma l’offerta è ridicola!

Per il portale spagnolo, il Real vuole un bomber giovane ma già di spessore internazionale in vista della prossima stagione. Il prescelto sarebbe, appunto, il numero 10 interista per il quale pare sia pronto a rilanciare con una offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di James Rodriguez. Il colombiano, appena rientrato da un altro serio infortunio, è stato inseguito a lungo dal Napoli allora targato Ancelotti nella passata estate e a quanto pare è un profilo molto gradito ad Antonio Conte. La proposta del Real, sempre se venisse confermata, sarebbe pressoché ridicola dato il valore attuale di Lautaro e la enorme fragilità di James, e a meno di colpi di scena verrebbe seccamente respinta dall’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo Eriksen | Ausilio prova a chiudere: le cifre

Calciomercato Inter, Lautaro e la ‘grana’ contratto

Lautaro per l’Inter rischia di diventare un ‘problema’ extra-campo nei mesi a venire, dato che ci sono divergenze col suo entourage per quanto riguarda il nuovo contratto. Nella fattispecie sul fronte clausola, che l’Inter punterebbe ad eliminare o quantomeno ad innalzare mentre gli agenti del ‘Toro’ vorrebbe tenerla così a 111 milioni di euro (vale solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio) in modo da tenersi una via d’uscita non eccessivamente costosa seppur parliamo di una cifra comunque importante. Rumors sempre spagnoli sostengono che il Barcellona sia sempre più convinto di ‘utilizzarla’ visto che considera il classe ’97 degno erede di Luis Suarez.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ecco Giroud | Domani agente a Milano: le ultime

Pessime notizie da Barcellona: Vidal bloccato, ecco perché