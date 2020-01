Vecino out, Vidal in: la cessione dell’ex viola può portare il cileno

INTER VIDAL VECINO – Young, Spinazzola, Giroud, Eriksen e Vidal: l’Inter sogna in grande in questa sessione invernale e non tramonta l’ipotesi del possibile arrivo del centrocampista cileno. Molto dipenderà dalla cessione dell’uruguaiano, in rotta con Conte e molto ambito sul mercato italiano ed estero. Secondo ‘Tuttosport’ non è da escludere che i nerazzurri lo vendano anche per 20 milioni di euro, la cifra necessaria per dare l’assalto definitivo a Vidal che al momento è bloccato a Barcellona. Il cileno, però, si sbloccherà solamente negli ultimissimi giorni di mercato.

