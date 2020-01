Le ultime di calciomercato Inter danno risalto alla notizia che parla di un accordo raggiunto tra il club nerazzurro e l’entourage di Eriksen

L’Inter ha in pugno Chrstian Eriksen. Stando a ‘Gazzetta.it’ Marotta ha raggiunto un accordo verbale con l’entourage del trequartista danese in scadenza a giugno col Tottenham. Accordo sulla base di un contratto fino al 2024. Per la ‘rosea’ è concreta l’ipotesi di un suo approdo a Milano già in questa sessione di calciomercato, magari se saltare definitivamente l’affare Vidal. In tal caso l’Ad nerazzurro dovrà però trovare un accordo con gli ‘Spurs’, che chiedono 20 milioni di euro per lasciar andare subito il classe ’92. L’obiettivo è strappare uno sconto.

LEGGI ANCHE ->>> Serie A, Inter-Atalanta | Le formazioni ufficiali