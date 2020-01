Calciomercato Inter, Politano al Milan | Conferme sullo scambio

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Matteo Politano e sulle conferme arrivate in merito a un possibile scambio tra i nerazzurri e il Milan

Il Milan punta Matteo Politano che è ai margini dell’Inter e per questo propenso a cambiare aria tanto che ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi sull’altra sponda di Milano. Il club targato Suning è aperto alla vendita ma non alla svendita dell’esterno romano, che valuta non meno di 20-25 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri al momento non hanno a disposizione, a meno che non si realizzi davvero la cessione di Piatek in Premier League. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata del Tottenham, col quale invece Marotta discute di Eriksen con il possibile inserimento di Vecino nell’affare.

Calciomercato Inter, Politano al Milan con uno scambio

Con un Milan ‘limitato’ sul piano economico, ecco che ha preso corpo nelle ultime ore l’ipotesi di uno scambio già messa in campo nella giornata di Interlive.it. Ci sono conferme anche su uno dei nomi lanciati dalla nostra redazione, ovvero Franck Kessie che il club rossonero ha da tempo deciso di vendere. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ le due società stanno ragionando su uno scambio di prestiti con obbligo di riscatto, formula che permetterebbe ad entrambe di registrare a bilancio una plusvalenza.

Calciomercato Inter, Kessie piano alternativo: le ultime

Sempre stando alla ‘rosea’, le due milanesi si incontreranno a metà della prossima settimana. Probabilmente dopo che i nerazzurri avranno ricevuto una risposta definitiva dal Barcellona per Arturo Vidal, che rimane l’obiettivo numero uno per il centrocampo. Kessie sarebbe una sorta di alternativa, perlomeno considerate le caratteristiche fisiche, al cileno. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

