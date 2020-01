Cessione Esposito, Conte dice no: il baby bomber (per ora) rimane

CESSIONE ESPOSITO CONTE – Sebastiano Esposito potrebbe rimanere all’Inter. In gol contro il Genoa il 21 dicembre, sarebbe dovuto partire per cercare di giocare con continuità altrove. Ebbene, secondo ‘Calciomercato.it’, Conte avrebbe deciso di tenerlo almeno per il momento in attesa di capire le situazioni di Giroud e Politano. Col recupero di Sanchez, Esposito avrebbe comunque difficoltà a trovare spazio ma la volontà del tecnico è quella di tenerlo in rosa fino al termine della stagione.

