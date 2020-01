Sensi: il giocatore si mette in palio per una cena benefica con i tifosi

Sensi: il giocatore si mette in palio per una cena benefica con...

Inter, iniziativa benefica da parte di Stefano Sensi a favore dell’associazione Special Olympics Italia Onlus. Il calciatore ha messo a disposizione biglietti per il derby e se stesso per una cena al ristorante

INTER SENSI GENEROSITA’/ E’ mancato in nerazzurro per quasi tre mesi, ma adesso Stefano Sensi, vuole recuperare il tempo perso sia in campo che verso i suoi tifosi, che gli sono stati vicino in questi mesi di inattività. Il giocatore probabilmente sarà in campo dal primo minuto contro il Lecce e i tifosi si augurano di rivedere il calciatore che ha sorpreso positivamente nei suoi primi mesi in nerazzurro, nonostante lo scetticismo iniziale. Il centrocampista si è reso protagonista di un’iniziativa in vista del prossimo derby e tramite il sito di contest benefici Wishraiser, il 12 interista ha organizzato una campagna a favore di Special Olympics Italia Onlus.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan

Il giocatore ha messo a disposizione innanzitutto alcuni biglietti per il prossimo derby di Milano, che si disputerà il prossimo 9 febbraio, poi una cena in un ristorante preferito del giocatore e anche una sua maglia autografata. Come ha spiegato il calciatore stesso, dal suo sito ufficiale.