Lecce-Inter è uno dei tre match della 20esima giornata di Serie A che andrà in scena domenica alle ore 15. La squadra di Conte è chiamata alla vittoria dopo il passo falso della scorsa settimana contro l’Atalanta. Con una vittoria i nerazzurri tornerebbero in vetta alla classifica in attesa del risultato della Juventus, impegnata nel posticipo con il Parma. InterLive.it vi offre gli highlights della gara che si disputerà allo stadio ‘Via del Mare’.

GUARDA IL VIDEO