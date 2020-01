Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Sebastiano Esposito e la sua possibile cessione con la formula del prestito in questa sessione di gennaio

Sebastiano Esposito in bilico. Il grande talento nerazzurro potrebbe andar via in questa sessione di calciomercato qualora davvero arrivasse Olivier Giroud dal Chelsea. Al momento, va detto, Antonio Conte ha bloccato la partenza del classe 2002: la volontà del tecnico è quella di trattenerlo ad Appiano almeno fino al termine della stagione. L’approdo del francese potrebbe però spingere lo stesso 17enne a chiedere di andar via per giocare con continuità e farsi le ossa in Serie A. Oltre che alla Spal, stando a ‘Sky Sport’ il ragazzo nativo di Castellammare di Stabia interessa molto anche al Parma, alla ricerca di una nuova punta centrale dopo il nuovo infortunio che ha colpito Roberto Inglese.

