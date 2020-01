Calciomercato Inter | Eriksen apre all’addio di un titolare

Ci siamo ormai per Eriksen in nerazzurro. L’arrivo del danese potrebbe spingere all’addio a giugno un centrocampista titolare della squadra di Antonio Conte

E’ iniziata la settimana decisiva per Eriksen. L’arrivo del danese ormai non è più in discussione dato che l’operazione col Tottenham è in uno stato più che avanzato Secondo ‘Calciomercato.it’ tra oggi e domani l’intermediario dei nerazzurri volerà a Londra per trovare l’accordo definitivo con gli ‘Spurs’. Possibile che il tutto si chiuda intorno ai 18 milioni di euro bonus compresi o proprio ai 20 milioni, sempre con l’aggiunta di ulteriori bonus accontentando così appieno la società inglese. Con Eriksen è già tutto fatto da un po’ sulla base di un contratto da circa 10 milioni di euro a stagione, 8 più 2 di bonus.

Calciomercato Inter, chi ‘rischia’ con l’arrivo di Eriksen

Almeno in teoria Eriksen sarà un titolare inamovibile dell’Inter che verrà. A farne le spese, stando alle caratteristiche, potrebbe essere Stefano Sensi che è da poco tornato a giocare titolare dopo un problema fisico che lo ha praticamente messo fuori gioco per oltre due mesi. Nel 3-5-2, a metà campo, toccherà verosimilmente a Barella dare sostegno all’intoccabile Brozovic e al classe ’92 di Middlefart, di cui diverrebbe una sorta di vice.

Calciomercato Inter, Sensi può partire ma a giugno

Il ruolo di alternativa a Eriksen, che tradotto significa meno spazio potrebbe non andar bene a Sensi e di conseguenza spingerlo a prendere in considerazione un divorzio a giugno. Arrivato l’estate scorsa dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 30 milioni di euro compreso il prestito di Gravillon e la cessione a titolo definitivo del terzino Sala, oggi il classe ’95 umbro potrebbe valerne già sui 50. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Barcellona e Manchester City sono al momento i grandi club europei maggiormenti interessati al 24enne di Urbino.

