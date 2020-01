Inter, pericolo lungo stop confermato | Conte in ansia

Le ultime news Inter si concentrano ancora una volta su Marcelo Brozovic e il suo infortunio che rischia di mettere seriamente nei guai Antonio Conte

Piovono conferme sul rischio lungo stop di Brozovic. Il regista croato, uno dei pilastri della squadra nerazzurra, si è infortunato alla caviglia sinistra ieri al ‘Via del Mare’ a dieci minuti dalla fine della sfida col Lecce terminata col risultato di 1-1. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Rimpiazzato da Borja Valero, il classe ’92 è andato ko dopo uno duro scontro di gioco con il centrocampista dei salentini Alessandro Deiola.

Inter, infortunio Brozovic: rischio 40 giorni di stop!

Calciomercato.it conferma che il numero 77 dell’Inter potrebbe essere costretto a uno stop fino a 40 giorni, qualora ovviamente fossero stati intaccati anche i legamenti. Lo stop minimo appare essere di circa 20 giorni, con l’ex Dinamo Zagabria che rischierebbe di saltare pure il derby col Milan di Ibrahimovic di scena il prossimo 9 febbraio. Se ne saprà di più sicuramente domani, quando il calciatore si sottoporrà a esami specifici.

Verso Inter-Cagliari, out Brozovic e non solo: la probabile di Conte

Domenica prossima contro il Cagliari non mancherà soltanto Brozovic (al suo posto più Sensi di Borja Valero), ma anche Antonio Candreva che col Lecce ha rimediato una ammonizione che gli costerà una giornata di squalificata dato che era in diffida. Possibile così esordio per Young sulla corsia destra, con Biraghi ancora costretto agli straordinari su quella di sinistra. Ecco la probabile formazione di Conte contro Nainggolan e soci:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Sensi, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro

