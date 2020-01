Icardi al Psg, Leonardo annuncia: ”Abbiamo un accordo”

INTER ICARDI LEONARDO PSG – Il Psg non ha dubbi: riscatterà Icardi a fine stagione. “Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite nella sua prima stagione in un nuovo campionato è un top player. Icardi è andato oltre le aspettative, le critiche sono decisamente ingiuste – ha detto a ‘Sportmediaset’ -. Riscatto? Abbiamo tempo, abbiamo un accordo con l’Inter e ci siamo stretti la mano su un’opzione che è stata scritta nel contratto. Ci penseremo a tempo debito ma uno del genere non bisogna farselo scappare” ha concluso.

