Inter, Moses a Milano | I dettagli dell’affare e l’ultimo ostacolo

Solo le visite mediche separano Victor Moses dall’Inter. L’esterno nigeriano di proprietà del Chelsea è sbarcato a Milano nella serata di ieri

Victor Moses è sbarcato a Milano nella serata di ieri. Condizione necessaria per il suo approdo all’Inter sarà ora il superamento delle visite mediche che il nigeriano effettuerà questa mattina. Superamento non certo al cento per cento dato che l’esterno classe ’90 viene da una prima parte di stagione a dir poco problematica a causa di guai rilevanti dal punto di vista muscolare, come confermano le appena 7 presenze collezionate con la maglia del Fenerbahçe. Moses è una richiesta precisa di Antonio Conte, è stato una delle pedine più importanti del suo Chelsea vincitore della Premier nel 2017, e proprio dai ‘Blues’ arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

