Lo vuole Mihajlovic: Dimarco verso Bologna, blitz che beffa il Verona

INTER DIMARCO – Blitz del Bologna per un esubero nerazzurro: Sinisa Mihajlovic ha chiesto Dimarco all‘Inter per blindare la fascia sinistra. Lo riporta il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui il tecnico avrebbe manifestato la volontà di puntare sull’esubero di Conte per ottenere la salvezza. Il giocatore, attualmente in uscita, sembrava vicino all’addio verso Verona, club che stava per prenderlo in questi ultimissimi giorni.

