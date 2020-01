Pericolo big per Tonali: City e Psg sulle sue tracce

INTER TONALI – Sandro Tonali diventa ogni giorno sempre più complicato. Dopo l’ammissione di Cellino di non volerlo cedere, il centrocampista classe 2000 del Brescia è ormai diventato un uomo mercato di livello internazionale. Stando a ‘Sky Sport’, interessa e non poco al Manchester City di Pep Guardiola e al Paris Saint Germain di Thomas Tuchel, due potenze che metterebbero sul piatto subito la cifra necessaria che Cellino è pronto a chiedere per venderlo. Al momento la sua valutazione è schizzata attorno ai 50 milioni di euro.

