Tinti: l’agente di Bastoni in sede per ridiscutere il contratto del suo assistito

Inter, l’agente Tinti oggi nella sede della società meneghina per rinnovare il contratto di Alessandro Bastoni e confermare quello di Matteo Darmian che arriverà a giugno

INTER AGENTE BASTONI E DARMIAN/ Un’altra giornata impegnativa per i dirigenti dell‘Inter, nella nuova sede di Milano. Nel pomeriggio è arrivato il procuratore Tullio Tinti, che ha nella sua scuderia tra i tanti anche calciatori che sono già presenti nella rosa dell’Inter come Alessandro Bastoni, o che lo saranno da giugno come Matteo Darmian. Per quanto riguarda il giovane difensore, vi avevamo già informato di come Barcellona e soprattutto Manchester City avevano già fatto delle offerte per il giovane talento, nel caso della squadra inglese aveva offerto uno scambio con Joao Cancelo, subito rimandato al mittente, quindi la presenza del suo agente non fa che confermare l’intenzione della società nerazzurra, di blindare il suo calciatore.

Per quanto riguarda il terzino del Parma, l’incontro serve solo a confermare l’arrivo dell’ex Manchester United, che ha già un contratto pronto con la società meneghina, a partire da giugno 2020, da 1,8 milioni di euro a stagione fino al 2023.