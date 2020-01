120 milioni per Lautaro: Marotta e Conte tremano

INTER LAUTARO MARTINEZ – 120 milioni di euro dal Barcellona per Lautaro Martinez. Bomba di mercato riportata in Argentina dalla giornalista Veronica Brunati di ‘Sport’ e ‘TNTSportsLA’, secondo cui il club catalano avrebbe sciolto le riserve per avere subito il bomber argentino. L’Inter non intende cederlo e vuole blindarlo per spegnere definitivamente i rumors sul suo conto: Marotta e Conte non hanno nessuna intenzione di cederlo.

