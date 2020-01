Ufficiale: lascia l’Inter, il comunicato della società

INTER DEKIC – Ufficiale: l’Inter cede anche qualche giovane per consentirgli di andare a giocare con continuità. In queste ultimissime ore, infatti, è stato raggiunto un accordo per la cessione al Pisa del giovane portiere Vladan Dekic. Questa la nota della società: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe 1999 Vladan Dekic alla società Pisa Sporting Club”.

