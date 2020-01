DIRETTA Inter-Cagliari: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventunesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Cagliari allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Cagliari nel lunch match domenicale valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno. A meno di due settimane dalla sfida di Coppa Italia, i nerazzurri di Conte puntano a bissare il successo ottenuto sui sardi per riavvicinarsi alla Juventus impegnata stasera contro il Napoli. Ma i rossoblu di Maran, che hanno interrotto la striscia di sconfitte di fila contro il Brescia, sognano il colpaccio per riportarsi in zona Europa League. All’andata i meneghini si imposero 2-1. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.