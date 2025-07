Inter, doppia svolta: “Calhanoglu via in modo bizzarro, colpo di scena Thuram”

I due calciatori sono ancora al centro dei rumors di calciomercato dopo il Mondiale per Club. Le ultime novità sul regista turco e sul bomber francese

Manca ancora qualche giorno al raduno ad Appiano Gentile. C’è curiosità di capire chi prenderà parte al primo ritiro dell’Inter targato Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha già fatto il suo esordio in panchina nel Mondiale per Club, ma tra acquisti e cessioni si prevedono diverse novità a fine mese rispetto alla spedizione negli Stati Uniti. Ci sono alcuni nodi da sciogliere legati al calciomercato, in particolare quelli legati ad Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram.

La vicenda che ha riguardato i due calciatori nerazzurri – oltre a Lautaro Martinez e Beppe Marotta – dopo l’eliminazione agli ottavi di finale ad opera del Fluminense è ormai nota a tutti. Quello che emerge dalla società è che ci sia la volontà di ricucire la frattura e andare avanti insieme, anche se non sarà facile. Più che per l’attaccante francese, che ha già ‘rimediato’ sui social, per quanto riguarda il centrocampista turco, che sogna di andare al Galatasaray.

Sul tema è intervenuto anche Tony Damascelli: “Il vero punto interrogativo per quanto riguarda l’Inter è: chi sostituisce Calhanoglu? Non parlo soltanto dal punto di vista tattico (passando al modulo 3-4-2-1 non ce ne sarebbe bisogno), ma di risoluzione e di personalità ed esperienza in mezzo al campo. Il turco va via in maniera abbastanza bizzarra, come aveva fatto andando via dal Milan. Per quanto riguarda Marcus Thuram, può esserci anche un colpo di scena“.

Inter, Agresti replica a Damascelli: “Thuram resta. Erede Calhanoglu verso l’Arabia”

La replica al noto giornalista sportivo arriva dal collega Stefano Agresti, anche lui ai microfoni di ‘Radio Radio’: “Tutti possono andare via per la giusta offerta. Thuram ha una clausola quasi inavvicinabile da 85 milioni di euro e penso che se dovesse andare via per quella cifra, nessuno si strapperebbe i capelli all’Inter. Non mi pare che abbiano intenzione di cederlo, ma tutto ha un prezzo. Al momento non ho sentore che qualcuno voglia fare una follia su Thuram, poi magari succede”.

“Diverso il discorso su Calhanoglu: il Galatasaray ha provato a forzare la mano puntando sulla volontà del calciatore di andare a Istanbul, ma non mi pare che ci siano spazi di manovra in quel senso. L’Inter lo cede per una cifra non folle, ma che le permetta di tornare sul mercato per trovare il sostituto. Si era parlato di Xhaka, però mi pare di capire che possa andare in Arabia Saudita: è un giocatore importante che può dare equilibrio a qualsiasi squadra, per questo ci hanno pensato anche il Milan e la Juventus“.