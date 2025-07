No all’Arabia, vuole l’Inter: “Offerta monstre ma ha rifiutato”

Zero compromessi, il difensore ha scelto quale sarà la sua prossima destinazione. I nerazzurri hanno ancora una priorità

Nelle score ore l’accostamento di Ademola Lookman all’Inter ha fatto rapidamente il giro del web, ma non è l’unica trattativa sulla quale la dirigenza nerazzurra sta investendo le proprie energie in questa caldissima sessione estiva di mercato.

Chiusi infatti i discorsi per i nuovi colpi a centrocampo e lungo le corsie esterne, la formazione di Cristian Chivu si appresta ad accogliere un difensore centrale che possa finalmente porre fine al malcontento generato dalla vistosa presenza di over-30 nel medesimo ruolo.

In tal senso, gli occhi di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono ancora concentrati sul profilo di Giovanni Leoni del Parma, divenuto di fatto priorità assoluta del mercato dell’Inter nell’arco di queste ultime due settimane di lavoro.

Raggiungere il giovane e promettente centrale difensivo, però, non è impresa facile. Motivo per cui il duo dirigenziale conserva più di un’alternativa a cui far riferimento se la trattativa dovesse mai sfumare nel nulla.

Depennati sia Jaka Bijol che Sam Beukema dalla lista, resiste invece il nome del belga Koni De Winter, sotto contratto con il Genoa.

De Winter scaccia le pretendenti e sogna di vestire nerazzurro: “Molti club su di lui”

A detta del suo agente, Fabrizio Lioi, De Winter è molto legato al club ligure ma sarebbe altrettanto disponibile ad intraprendere un nuovo cammino altrove, se le condizioni dovessero permetterlo ed il Genoa dovesse acconsentire alla cessione.

“Ci sono stati contatti con molti club e la Juventus non è fra questi. Poi si sa come va il mercato, molto potrebbe cambiare”, ha ammesso Lioi. Prima di fare un altro importante appunto: “In questi giorni è arrivata persino un’offerta monstre dall’Arabia, ma lui non l’ha presa in considerazione. Vuole restare in Europa per giocare le competizioni più importanti”.

L’impressione è che De Winter abbia soltanto l’Inter nei suoi pensieri. Ai nerazzurri piace parecchio e l’esito della trattativa con Leoni potrebbe macchiare indelebilmente il futuro del belga, che a quel punto potrebbe diventare davvero un nuovo giocatore dell’Inter senza girarci più attorno.