Inter-Cagliari 1-1 Handanovic: “Ci dispiace e siamo amareggiati, ma si va avanti”

Inter-Cagliari 1-1, il capitano Samir Handanovic ha voluto analizzare il secondo pareggio consecutivo in campionato della squadra di Antonio Conte.

INTER-CAGLIARI HANDANOVIC/ Dopo la bella vittoria al San Paolo con il Napoli ai primi di gennaio, l’Inter pareggia la seconda partita consecutiva in campionato, questa volta in casa con il Cagliari dopo quella di Lecce la settimana scorsa. Al termine dell’incontro il capitano Samir Handanovic, si è presentato ai microfoni di InterTv per analizzare questa seconda battuta d’arresto. Queste le sue parole: “Le partite vanno chiuse, noi oggi abbiamo avuto tante occasioni ma non abbiamo chiuso la gara. Siamo stati rimontati, ci abbiamo messo anche del nostro. Ci dispiace e siamo amareggiati, ma si va avanti. Quando non riesci a vincere una partita come questa, c’è sia rabbia che amarezza. Non siamo riusciti a gestire la partita come volevamo. L’avversario ha provato a pareggiare, rischiando tutto. Ora dobbiamo dimenticare in fretta questo pareggio e prepararci per mercoledì. Tutto quello che non si è fatto oggi, si dovrà fare mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina“.