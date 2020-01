Inter-Cagliari 1-1 | Nainggolan: “Non ho niente contro club ed ex compagni”

Inter-Cagliari 1-1, il centrocampista del Cagliari Nainggolan non ha esultato dopo il gol ma al termine della partita intervistato da Dazn si è tolto qualche sassolino dalla scarpa

L’Inter pareggia la seconda partita consecutiva in campionato e la colpa, se di colpa possiamo parlare, è del giocatore che lo scorso anno regalò ai nerazzurri la qualificazione alla Champions League nella sfida contro l’Empoli e che forse oggi, ha in parte compromesso la rincorsa alla Juventus. Il centrocampista Radja Nainggolan è stato autore del gol del pareggio e ai microfoni di Dazn, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, anche se in campo, per rispetto ai suoi ex compagni e tifosi, non ha esultato. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Queste le sue parole: “Cosa mi è passato per la testa quando ho segnato? Non ho niente contro l’Inter e i miei ex compagni, ai quali auguro il meglio. Ma mi sono sentito trattare come un giocattolino“. Gli hanno chiesto del suo futuro e lui ha risposto: “Chi lo sa. Per ora sono concentrato a giocare partita per partita, stiamo lottando per qualcosa di speciale“.