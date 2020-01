Da Lukaku e Young a Nainggolan, ecco gli undici ufficiali di Conte e Maran per il match Inter-Cagliari di scena al Meazza e valevole per la 21esima giornata

Sono state ufficializzate le formazioni di Inter-Cagliari, lunch match della 21esima giornata del campionato di Serie A. Antonio Conte conferma le indiscrezioni della vigilia preferendo Bastoni a Godin in difesa e facendo debuttare Young. L’inglese agirà sulla destra al posto dello squalificato Candreva, sarà invece Borja Valero a giocare in mezzo al campo sostituendo l’infortunato Brozovic, nemmeno in panchina – dove invece figura l’altro acquisto Moses – al pari di Vecino e Gagliardini. Davanti, ovviamente, la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dall’altra parte Maran si affida al solito 4-3-2-1: in porta rientra Cragno, l’ex Nainggolan e Joao Pedro giostreranno alle spalle del ‘Cholito’ Simeone.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, incontro con Raiola | Affare clamoroso!

Formazioni ufficiali Inter-Cagliari

Il match del ‘Meazza’ verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma streaming ‘Dazn’ e sarà diretto dall’arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

LEGGI ANCHE ->>> Inter-Cagliari, Conte: “Non abbiamo preso mezzo Real Madrid…”

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, D’Ambrosio, Moses, Dimarco, Agoume, Esposito, Sanchez. All.: Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disp.: Rafael, Olsen, Mattiello, Cigarini, Birsa, Lykogiannis, Castro, Gagliano, Porru. All.: Maran

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo