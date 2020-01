Le ultime news Inter si concentrano su Skriniar che ha abbandonato il match contro il Cagliari valevole per la 21esima giornata di Serie A

Niente di serio per Milan Skriniar, uscito al quarto d’ora dalla sfida Inter-Cagliari in corso al ‘Meazza’ e valevole per la 21esima giornata di Serie A. Come riporta il club nerazzurro, il centrale slovacco ha chiesto e ottenuto il cambio (con Godin) solo “a causa di un malessere dovuto a sindrome influenzale”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

🤕 | AGGIORNAMENTO Milan #Skriniar è stato sostituito al 17’ della gara contro il Cagliari a causa di un malessere dovuto a sindrome influenzale#InterCagliari #FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/MorAOsxPvb — Inter (@Inter) January 26, 2020

