Calciomercato Inter | Giroud resta in pole, ma spunta un’alternativa

Inter, l’attaccante Olivier Giroud resta sempre in pole position come vice Lukaku. In caso di mancata acquisizione del giocatore l’alternativa potrebbe essere Islam Slimani giocatore del Leicester in prestito al Monaco

INTER GIROUD SLIMANI AGGIORNAMENTO/ Dopo l’arrivo di Eriksen, manca ancora un tassello al mercato in entrata dell’Inter per essere completo: il vice Lukaku che Conte aveva già chiesto precedentemente. L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud è tornato al primo posto sui taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio, anche se forse non se ne era mai andato, mentre si è defilato il nome della punta del Napoli Llorente. In compenso al suo posto ci sarebbe l’attaccante del Monaco, in prestito dal Leicester City, Islam Slimani. Nella giornata di ieri, è stato notato il procuratore del calciatore nella sede della società nerazzurra Federico Pastorello, che dopo aver trattato Romelu Lukaku la scorsa estate, visti gli ottimi rapporti con il club milanese, potrebbe aver proposto anche il calciatore algerino con la formula del prestito con diritto di riscatto. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

In ogni caso l’attaccante nord-africano, che quest’anno è stato autore di 7 reti con la maglia del Monaco, sarebbe solo un’alternativa last minute qualora non dovesse andare in porto l’acquisizione dell’attaccante francese dal club inglese, con cui l’accordo sembra esserci già da tempo. Come ha spiegato Calciomercato.it, sul calciatore del Monaco ci sarebbero anche due big della Premier League, come Manchester United e Tottenham.