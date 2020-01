Nuova cessione per i nerazzurri: c’è l’accordo, è tutto fatto

INTER POMPETTI – Non solo entrate ma anche uscite per l’Inter. Stando alle ultimissime riportate da ‘La Nazione’, i nerazzurri hanno dato il via libera definitivo per la cessione di Marco Pompetti al Pisa, società che già detiene il cartellino di un altro giovane del vivaio nerazzurro, ossia Vladan Dekic. Il classe 2000 si è distinto con la maglia della Primavera e per lui, adesso, si aprono le porte del calcio professionistico in Serie B.

LEGGI ANCHE >>> Che annuncio: c’è l’accordo

LEGGI ANCHE >>> L’agente è a Milano: si chiude

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Clamoroso scambio col Milan