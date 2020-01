Calciomercato Inter | Acquisto vice Lukaku: Marotta fa un annuncio!

Eriksen e non solo protagonista nelle dichiarazioni rilasciate da Beppe Marotta prima del match contro la Fiorentina valevole per i quarti di Coppa Italia

Marotta ha risposto alle domande di calciomercato Inter prima della partita con la Fiorentina valevole per i quarti di Coppa Italia. “Abbiamo preso Eriksen che è uno dei giocatori più forti d’Europa. L’appeal di questo club è molto alto, spero che sia l’inizio di una nuova generazione di campioni – le parole dell’Ad nerazzurro ai microfoni della ‘Rai’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – La trattativa con il Tottenham è stata un po’ lunga perché di fronte avevamo un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo rassicurati dalla volontà del calciatore che aveva sposato il nostro progetto e desiderava lavorare con mister Conte“.

Calciomercato Inter, Marotta chiude a nuovi acquisti!

Al termine dell’intervista Marotta ha chiuso all’arrivo di altri rinforzi, quindi di fatto all’acquisto di un vice Lukaku con i candidati che erano rappresentati da Giroud e Llorente: “Credo che non faremo altre operazioni. Questo, ripeto, è un mercato di opportunità e dopo averne trovata una come Eriksen direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare ulteriormente il nostro livello qualitativo”.

