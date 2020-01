Le ultime news sulla Coppa Italia mettono in evidenza i ventidue ufficiali che scenderanno in campo al Meazza nel match Inter-Fiorentina

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Fiorentina, gara valevole per i quarti di Coppa Italia in programma al ‘Meazza’ alle 20.45. Conte spiazza tutti schierando il tridente ‘pesante’: Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Confermato Young, anche se stavolta l’inglese giocherà sull’out a sinistra con Candreva che fa ritorno su quello di destra. A centrocampo si rivede Vecino, in difesa Bastoni preferito a Skriniar. In panchina, come previsto, Christian Eriksen, mentre va in tribuna, evidentemente per un problema di natura fisica, Stefano Sensi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Sorprende un po’ anche il tecnico dei viola Beppe Iachini, che come partner d’attacco di Chiesa sceglie il giovane Vlahovic – il ‘castigatore’ allo scadere dei nerazzurri nell’ultimo match di campionato – anziché l’ex Milan Cutrone.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ‘vendetta’ Mourinho | Scippo a Conte!

Formazioni ufficiali Inter-Fiorentina

Il match verrà trasmesso in diretta su ‘Rai 1’ e arbitrato da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-3): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Barella, Young; Lautaro, Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, De Vrij, Skriniar, Pirola, D’Ambrosio, Dimarco, Biraghi, Borja Valero, Agoume, Eriksen, Moses, Esposito. All.: Conte.

FIORENTINA (3-5-2):Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Dragowski, Brancolini, Ranieri, Terzic, Venuti, Maxi Olivera, Zurkowski, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Sottil, Cutrone. All.: Iachini

ARBITRO: Doveri di Roma 1

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter | Colpo a zero in attacco: arrivano conferme!