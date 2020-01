Il calciomercato Inter e il calciomercato Juventus potrebbero entrare ancora in collisione. Marotta tenta un altro sgarbo a Paratici.

Amici mai. Il ritorno dell’Inter nei quartieri alti della classifica ha riacceso la storica rivalità con la Juventus. In attesa della sfida sul campo in programma il prossimo 1 marzo a Torino, i due club si sono dati battaglia soprattutto sul terreno del calciomercato. In estate furono i nerazzurri ad aggiudicarsi il duello riuscendo ad arrivare per primi su Lukaku, mentre a gennaio i bianconeri si sono presi la rivincita riuscendo ad assicurarsi il giovane Kulusevski per la prossima stagione. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Ma visti i tanti obiettivi in comune, la lotta tra gli uomini di mercato Marotta e Paratici si prospetta molto agguerrita. Sul tavolo ci sono soprattutto i gioielli della Nazionale azzurra Chiesa, Tonali e Castrovilli, senza dimenticare gli esterni Emerson e Alonso del Chelsea o quelli del Psg Meunier e Kurzawa.

Calciomercato Inter, Marotta vigila su Matuidi: le ultime di INTERLIVE

Ma lo sgarbo più grande sarebbe riuscire a strappare un calciatore agli eterni rivali. La scorsa estate la Juventus ci ha provato a lungo con il corteggiamento a Icardi, ma si è trovata di fronte al veto del gruppo Suning. Da febbraio potrebbe essere il turno dell’Inter. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, infatti, Marotta sta tenendo d’occhio la situazione di Blaise Matuidi. Il 32enne mediano francese è in scadenza di contratto, anche se oggi si vociferava della possibilità che la Juve eserciti l’opzione per prolungarlo di un altro anno. In realtà una francia della società bianconera è contraria: l’obiettivo è ridurre il monte ingaggi specie per i giocatori in là con gli anni. Matuidi guadagna 3,5 milioni netti a stagione e la sua permanenza – legata anche a quella di Sarri che è il suo maggior sponsor – rischia di tarpare le ali al più giovane Rabiot. Dopo Asamoah, l’Inter pensa ad un altro colpo a costo zero dalla ‘Vecchia Signora’.

