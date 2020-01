Dalla Spagna: blitz per Rakitic, può lasciare Barcellona

Dalla Spagna: blitz per Rakitic, può lasciare Barcellona

INTER RAKITIC – Bomba dalla Spagna: Rakitic è ancora cedibile. Lo riferiscono ‘Cadena SER’ e ‘As’, secondo cui il Barça avrebbe deciso di cedere il centrocampista croato qualora arrivasse una buona offerta entro il 31, termine ultimo per il mercato. Contratto in scadenza nel 2021, la dirigenza blaugrana attende offerte e secondo la stampa spagnola Juventus e Inter sono due serie candidate per prenderlo.

