Calciomercato Inter, affare fatto | Nuova avventura per Radu

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Radu che ha chiuso l’esperienza al Genoa ma che proseguirà il suo percorso in Serie A difendendo la porta di un altro club

Ionut Radu ha chiuso del tutto la sua esperienza al Genoa. L’addio è stato inevitabile dopo il ritorno al ‘Grifone’ di Perin e la conseguente perdita del posto da titolare. Il giovane portiere rumeno e il suo entourage hanno mal digerito la ‘mossa’ di Preziosi, attivandosi subito con l’aiuto del club targato Suning – che rimane il proprietario del cartellino del classe ’98, teoricamente il possibile erede di Handanovic – per cercare una nuova sistemazione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Radu resta in Serie A: le ultime

Radu dice addio al Genoa ma prosegue la sua avventura in Serie A. Secondo indiscrezioni di calciomercato nella serata di ieri l’Inter ha infatti trovato un accordo con il Parma per il prestito del suo cartellino fino al termine della stagione. I ducali hanno vinto la concorrenza del Nizza per il 22enne nativo di Bucarest chiamato a sostituire Sepe, il loro estremo difensore titolare che a causa di un infortunio sarà costretto ai box per almeno un paio di mesi.

