Calciomercato Inter, Mertens subito | Arriva una richiesta shock

L’Inter punta Dries Mertens a costo zero ma è in atto un tentativo del Chelsea per strapparlo subito al Napoli col quale è in scadenza di contratto

L’Inter è da tempo al lavoro per mettere le mani su Dries Mertens. Beppe Marotta è allettato dall’idea di portarsi a casa a costo zero l’attaccante belga, tutt’ora in scadenza di contratto a giugno col Napoli. Per Antonio Conte sarebbe l’ideale sostituto di Alexis Sanchez, che i nerazzurri non sono intenzionati a confermare, di conseguenza il perfetto vice di Lautaro Martinez. Si ragiona su un triennale da almeno 4 milioni di euro a stagione, ma va superata la concorrenza che adesso comprende anche il Chelsea.

Calciomercato Inter, offensiva del Chelsea: Mertens subito!

I ‘Blues’ fanno sul serio per il classe ’87, lo vogliono subito tanto che hanno offerto al Napoli circa 6-7 milioni di euro. L’approdo di Mertens a Londra consentirebbe finalmente a Giroud di salutare la squadra allenata da Lampard. Il francese resta il desiderio numero uno di Antonio Conte per quanto riguarda il ruolo di vice Lukaku, ma l’Inter ha mollato la presa da diversi giorni: il classe ’86 di Chambery viene adesso accostato alla Lazio, ma verosimilmente il suo futuro potrebbe essere ancora a Londra, sponda però Tottenham.

Calciomercato Inter, Napoli fa muro per Mertens: richiesta shock al Chelsea

Il Napoli non sembra comunque disposto a privarsi di Mertens già in questa finestra invernale e nonostante corra il rischio di perderlo a zero fra qualche mese. Il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe insomma già respinto le avances del Chelsea: come riportato da ‘ESPN’, la provocatoria richiesta fatta ad Abramovich per il cartellino del 32enne è stata addirittura di 47 milioni di euro. Un modo per dire che è incedibile.

