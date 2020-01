Dopo Inter-Fiorentina Antonio Conte ha fatto di nuovo ben intendere che gradirebbe anche l’acquisto di una valida alternativa a Romelu Lukaku

Ieri sera, prima di Inter-Fiorentina, Beppe Marotta ha escluso nuovi acquisti chiudendo di fatto il calciomercato nerazzurro. L’amministratore delegato ha in sostanza confermato quanto già aveva fatto trapelare, ovvero che non sarebbe stato/non verrà preso il tanto desiderato – da Conte – vice Lukaku. Coi media ‘amici’, che poi hanno ripetuto pari pari il pensiero facendolo proprio, si era anche spinto oltre sottolineando l’inutilità di una nuova punta dato che il neo acquisto Eriksen potrebbe essere impiegato anche da attaccante. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Conte a muso duro: “Eriksen non può fare la punta!”

Il ‘pensiero’ di stampo marottiano è stato però severamente bocciato proprio da Conte nella conferenza stampa post-vittoria coi viola. Alla domanda circa il possibile utilizzo di Eriksen da attaccante, l’allenatore nerazzurro ha risposto a muso duro: “Può fare tutti i ruoli del centrocampo, ma la punta non può farla. Questo il mio giudizio tecnico”. Indirettamente, ma non troppo, Conte ha fatto ben intendere di volere ancora una valida alternativa a Lukaku, insomma quel centravanti esperto e di spessore in grado di far rifiatare il bomber belga costretto fin qui agli straordinari e che davvero l’Inter sembra intenzionata a non comprare in questi ultimi due giorni scarsi di mercato.

Calciomercato Inter, Conte ha ragione: ecco perché

Anche i muri sanno che il salentino voleva/vorrebbe Olivier Giroud, o in alternativa Fernando Llorente. La richiesta di un altro attaccante è da ritenere più che giusta. C’è da fare la ‘guerra’ alla Juventus e il reparto avanzato, per non parlare del centrocampo, è corto. Oltre a Lukaku e Lautaro, peraltro out nelle prossime due, a disposizione di Conte ci sono infatti solo Sanchez (che, come abbiamo visto anche ieri, è lontano se non lontanissimo dalla migliore condizione) ed Esposito che è sì un grande talento ma pur sempre un ragazzo di 17 anni…

