Udinese-Inter, Conte cambia modulo | Tre rientri, tre assenze e due dubbi

Le ultime news Inter si concentrano sul posticipo di domenica contro l’Udinese. Antonio Conte cambia modulo e fa i conti con gli infortunati.

Mentre la dirigenza nerazzurra è al lavoro per provare a mettere a segno gli ultimi colpi di questa sessione invernale di calciomercato, mister Conte sta preparando la trasferta di domenica sera in Friuli contro l’Udinese, posticipo della 22esima giornata di Serie A. Viste le tante assenze, si prospetta un cambio di modulo anche in campionato con la riproposizione del 3-4-1-2 visto mercoledì in Coppa Italia contro la Fiorentina. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Prende quota la possibilità di un esordio dal primo minuto del nuovo acquisto Christian Eriksen nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Lukaku e Sanchez, favorito sul giovane Esposito. Sicuro assente Lautaro Martinez, che deve scontare la prima delle due giornate di squalifica.

Inter, da Sensi a Brozovic: il punto sugli infortunati

Oltre al ‘Toro’ argentino, non saranno convocati per la sfida contro l’Udinese né Gagliardini – che potrebbe averne per un mese a causa del trauma all’avampiede destro con edema osseo – né Sensi, alle prese con un lieve risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Rispetto alla Coppa Italia, invece, Conte avrà di nuovo a disposizione i difensori De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio che hanno smaltito la sindrome influenzale. Restano infine in dubbio i due centrocampisti Brozovic, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia e Borja Valero, che ha avuto un problemino muscolare. La speranza è di recuperare almeno uno dei due.

