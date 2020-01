Calciomercato Inter, UFFICIALE: cessione in Serie A!

Ultimo giorno del calciomercato Inter di gennaio. Marotta sempre protagonista: ufficiale la cessione di un nerazzurro ad un club di Serie A.

La trattativa è stata lunga ma alla fine è andata in porto. Da oggi Federico Dimarco è ufficialmente un giocatore del Verona. Rimasto ai margini della squadra per la prima parte della stagione, ultimamente Conte aveva concesso qualche spezzone di gara in Serie A e una partita da titolare in Coppa Italia al 22enne esterno sinistro cresciuto nell’Inter. Gli arrivi sulle fasce di Young e Moses, tuttavia, gli avevano chiuso ulteriormente gli spazi e quindi si è resa necessaria la sua partenza con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Dimarco al Verona: i comunicati Ufficiali

Ecco i comunicati ufficiali pubblicati sui rispettivi siti dall’Inter e dal Verona:

“FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Federico Dimarco all’Hellas Verona Football Club“.

“Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco”.

