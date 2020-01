Annuncio ufficiale: ”Deciso il futuro di Giroud!”

INTER GIROUD – Niente Giroud: Lampard lo ha tolto definitivamente dal mercato nella recentissima conferenza stampa andata in scena a Londra poco fa: ”Giroud non si muoverà dal Chelsea, il club non lo lascia partire e resterà da noi. Molti club erano interessati ma alla fine abbiamo deciso di tenerlo” ha concluso.

