Kurzawa: derby d’Italia per il terzino del Psg in scadenza a giugno

Inter, il derby d’Italia non finisce mai. Le due società di Milano e Torino sono pronte a sfidarsi in vista del prossimo mercato estivo per il terzino del Psg Layvin Kurzawa

INTER KURZAWA AGGIORNAMENTO/ Nonostante la sessione del mercato invernale sia terminata, i dirigenti sono già proiettati verso la prossima estiva e le sfide a distanza non mancano. Le due società di Inter e Juventus, sono in competizione in vista della prossima sessione e stanno monitorando il mercato, in cerca di giocatori interessanti e con il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore su cui le due società hanno puntato gli occhi è il terzino del Psg Layvin Kurzawa, che il club bianconero aveva provato a prendere già in questa sessione di mercato appena conclusasi, proponendo uno scambio con De Sciglio, ma il club transalpino ha risposto picche. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, tutti gli affari UFFICIALI di gennaio

LEGGI ANCHE >>> Inter, il punto sugli infortunati: Conte cambia modulo

Il calciatore è un terzino sinistro molto interessante e con grande esperienza internazionale e come ha spiegato Sportmediaset, piace parecchio ai dirigenti del club milanese, anche perché i due nuovi arrivati Moses e Young devono ancora dimostrare tutto il loro valore e l’ex Manchester United è un over 30. Il derby d’Italia si gioca sul campo due volte o poco più nell’arco di una stagione, ma sul mercato è una sfida giornaliera tra le due società.