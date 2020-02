Udinese-Inter | Conte: “Sarà una partita impegnativa, come lo sono tutte in Italia”

Udinese-Inter | Conte: “Sarà una partita impegnativa, come lo sono tutte in...

UDINESE-INTER CONFERENZA CONTE/ L’Inter giocherà domenica sera alle ore 20,45 allo stadio Dacia Arena di Udine contro la squadra di casa, la sfida valida per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A. Queste le parole del tecnico Antonio Conte, durante la conferenza stampa di presentazione alla partita: “Arriviamo alla sfida con la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale di Coppa Italia, nonostante le difficoltà del giorno prima ad allestire la formazione. Ci siamo allenati bene quindi la squadra è pronta ad affrontare la partita contro l’Udinese. Mi aspetto una partita tosta che ci impegnerà tanto. L’Udinese ci ha creato delle difficoltà anche all’andata, è una squadra fisica con buoni giocatori, sarà una partita impegnativa, come lo sono tutte in Italia”. L’allenatore nerazzurro, ha voluto dare un’opinione sulla situazione della rosa e ha detto: “Ieri Brozovic ha svolto il primo allenamento con il gruppo, verrà con noi a Udine e faremo delle valutazioni tenendo conto che si è allenato per la prima volta con noi ieri”. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Blitz Inter, derby con il Milan per un bianconero

Il tecnico ha poi voluto dare il suo parere sul materiale umano che la società, dopo il mercato invernale, gli ha messo a disposizione e ha spiegato: “Mi è dispiaciuto per chi è andato via. I nuovi arrivano da un altro campionato ma si stanno integrando bene, dobbiamo essere veloci a farli integrare perché sarà importante stare bene tra di noi, fare un gruppo forte all’interno per affrontare le difficoltà che arrivano dall’esterno. Sono contento di lavorare all’Inter e di quello che abbiamo costruito in questi sei mesi e che la gente abbia apprezzato il lavoro e il sacrificio fatto, ma anche la passione e la dedizione che tutti stiamo mettendo per riportare l’Inter dove merita”. Come ha riportato il sito ufficiale nerazzurro