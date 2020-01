Blitz nerazzurro: piace lo sconosciuto Longstaff

INTER NEWCASTLE – News dall’Inghilterra: Inter e Milan sembrano essere protagonisti di un nuovo derby di mercato. Alle prese con gli ultimi ritocchi, le società milanesi sono pronte a mettere nuovamente mano al portafoglio per assicurarsi dei giocatori di prospettiva, dunque per il futuro. Secondo il ‘Times’, nelle ultime ore avrebbero chiesto informazioni su Matthew Longstaff, inglese classe 2000 del Newcastle che sta attirando le attenzioni delle big. Difficile, però, che il centrocampista bianconero possa arrivare in Italia in queste ultime ore, più probabile possa sbarcare a giugno.

