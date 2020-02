Calciomercato Inter | Marotta: “Ecco perché Giroud non è arrivato”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Marotta prima della gara contro l’Udinese valevole per la 22esima giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima della sfida contro l’Udinese commentando il calciomercato invernale che si è concluso due giorni fa e in cui l’Inter è stata assoluta protagonista: “Siamo soddisfatti di tutto l’andamento della sessione di gennaio – le parole dell’Ad nerazzurro. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – l’obiettivo era alzare il livello del nostro gruppo e ci siamo riuscito. Sono arrivati giocatori di grandissimo livello e di esperienza”.

Calciomercato Inter, mancato acquisto Giroud: Marotta fa chiarezza

In conclusione d’intervista Marotta ha risposto in merito al mancato arrivo in nerazzurro di un vice Lukaku: “C’erano degli obiettivi prioritari che sono quelli arrivati, poi volevamo chiudere con Giroud ma non c’è stata la disponibilità del Chelsea a trasferirlo e e per questo motivo l’operazione non si è fatta. Moses? E’ un ulteriore inserimento in questo gruppo che Conte ha valorizzato al massimo”.

