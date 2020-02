Le ultime news sulla Serie A mettono in evidenza i ventidue ufficiali che scenderanno in campo alla Dacia Arena nel match Udinese-Inter

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Inter, gara valevole per la 22esima nonché terza giornata del campionato di Serie A. In porta c’è Padelli al posto di capitan Handanovic infortunato, debutto dal primo minuto per Moses e soprattutto Christian Eriksen. Davanti, in tandem con Lukaku, Antonio Conte lancia Sebastiano Esposito. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter che quindi cambia per cinque-undicesimi rispetto a domenica scorsa.

Formazioni ufficiali Udinese-Inter

Il match di scena alla ‘Dacia Arena’ a partire delle ore 20.45 verrà arbitrato da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Ecco le formazioni ufficiali:

IN ATTESA UDINESE

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. All.: Conte

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

