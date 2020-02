De Paul e non solo: i nomi sull’asse Milano-Udine

De Paul e non solo: i nomi sull’asse Milano-Udine

INTER UDINESE – L’Inter non molla la pista De Paul per la prossima stagione. Secondo ‘Tuttosport’, però, con l’Udinese potrebbe essere imbastita un’operazione più ampia che possa comprendere altri giocatori: nel mirino ci sono soprattutto Mandragora e Musso. Il centrocampista è un vecchio pallino di Marotta, mentre il portiere potrebbe rientrare tra i papabili come erede di Handanovic.