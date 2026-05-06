Da Bastoni a Muharemovic: quante bugie sul mercato dell’Inter

Il difensore centrale nerazzurro nel mirino del Barcellona e non solo. La verità sul bosniaco del Sassuolo e sulla Juventus

Con lo scudetto conquistato in modo aritmetico, l’Inter si concentra sulla finale di Coppa Italia per provare a fare uno storico double. Ma ora che l’obiettivo principale è stato messo in bacheca, si stanno scatenando i rumors di calciomercato sia in entrata che in uscita. A volte in maniera incontrollata e poco veritiera. Due i nomi più caldi al momento: da un lato Alessandro Bastoni e dall’altro Tarik Muharemovic.

Facciamo un po’ di chiarezza. In Spagna scrivono che c’è fastidio da parte del Barcellona perché il giocatore non sta spingendo per andare via dall’Inter, facendo abbassare il prezzo del cartellino. Marotta ha ammesso pubblicamente l’interesse blaugrana per Bastoni, ma niente sconti: chiede 70 milioni di euro per averne almeno 60. Si vocifera addirittura di un ultimatum dei catalani al difensore Azzurro: deve prendere una decisione entro fine mese. Mai vero.

Per quanto riguarda Muharemovic, invece, va in primis ricordato che il suo acquisto non dipende dalle cessioni. Con gli addii di Acerbi, Darmian e forse De Vrij, l’Inter dovrà comunque fare almeno un centrale difensivo. Il bosniaco è il primo obiettivo, se poi partisse Bastoni (che piace pure al Liverpool), ne arriverà un altro. A tal proposito, Solet e Gila sono le piste più calde.

Muro Juventus? I bianconeri vantano il 50% sul prezzo di rivendita da parte del Sassuolo, ma non hanno voce in capitolo. Possono fare la loro offerta ai neroverdi, ma non indirizzarne le scelte. E pare che Muharemovic preferisca i nerazzurri ai bianconeri. Come dargli torto? Attenzione invece alla concorrenza dalla Premier League.