Serie A, classifica riscritta: “6-7 punti in meno all’Inter”

A Napoli riaprono la corsa scudetto togliendo i punti alla squadra di Chivu: “Mancata la lotta con Conte”

Clamoroso quanto successo in Qatar. L’Al Sadd allenato da Roberto Mancini ha dovuto vincere lo scudetto due volte. La prima era arrivata senza giocare per la sconfitta dell’Al Shamal contro il Qatar SC, che poi però si è tramutata in vittoria a tavolino per una irregolarità nelle sostituzioni. La seconda è arrivata sul campo. Ebbene, qualcuno vorrebbe fare la stessa cosa in Italia, mettendo in discussione lo scudetto vinto dall’Inter domenica contro il Parma.

Ma stavolta niente sconfitte a tavolino, il tema è quello degli infortuni che avrebbero condizionato la stagione del Napoli. “Senza Lautaro Martinez e Calhanoglu, che hanno risolto tante gare, l’Inter avrebbe almeno 6 o 7 punti in meno. E starebbe ancora lottando con il Napoli. I nerazzurri hanno strameritato, ma è mancata la lotta con i partenopei: quest’anno non abbiamo visto il vero Napoli di Conte“.

Pensieri e parole di Mario Fabbroni, il quale dimentica che il capitano nerazzurro ha saltato 8 partite e il turco addirittura undici. Il giornalista sportivo, a Radio Napoli Centrale, poi aggiunge: “Serve la mentalità vincente e il Napoli adesso la sta imparando, sta studiando come raggiungerla. È una cosa che pochi hanno:. la Juve ad esempio, ma anche l’Inter in questi ultimi anni. Il Milan invece l’ha smarrita”.