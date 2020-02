Kumbulla gela il Napoli: ”Vuole andare a Milano”

INTER KUMBULLA – Il difensore centrale del Verona, Marash Kumbulla, classe 2000, potrebbe vestire la maglia dell’Inter in estate. Lo sostiene il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui avrebbe frenato le velleità del Napoli perché aspira a vestire la maglia dell’Inter. Per questo avrebbe inizialmente detto no ai partenopei a gennaio, conservando qualche chance per l’estate in vista di un possibile trasferimento a Milano. E il prestito di Dimarco potrebbe essere inteso proprio come una corsia preferenziale in quest’ottica…